चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गरु' का हिस्सा बने वेंकटेश, अभिनेता ने जताई खुशी

लेखन ज्योति सिंह 05:38 pm Oct 23, 202505:38 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी ने अगस्त महीने में अपनी 157वीं फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गरु' का ऐलान किया था। अब अभिनेता ने एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया है कि उनकी इस फिल्म का हिस्सा सुपरस्टार वेंकटेश बनए गए हैं। ये पहला मौका होगा जब तेलुगु सिनेमा के 2 सुपरस्टार अभिनेता एक साथ एक फिल्म में साथ जुड़े हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान अनिल रविपुडी ने संभाली है, जबकि साहू गारपति और सुष्मिता कोनिडेला निर्माता हैं।