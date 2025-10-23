चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गरु' का हिस्सा बने वेंकटेश, अभिनेता ने जताई खुशी
दक्षिण सिनेमा के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी ने अगस्त महीने में अपनी 157वीं फिल्म 'मन शंकर वरप्रसाद गरु' का ऐलान किया था। अब अभिनेता ने एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया है कि उनकी इस फिल्म का हिस्सा सुपरस्टार वेंकटेश बनए गए हैं। ये पहला मौका होगा जब तेलुगु सिनेमा के 2 सुपरस्टार अभिनेता एक साथ एक फिल्म में साथ जुड़े हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान अनिल रविपुडी ने संभाली है, जबकि साहू गारपति और सुष्मिता कोनिडेला निर्माता हैं।
रविपुडी ने लिखा, 'फिल्म निर्माता की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो जादुई लगते हैं और यह मेरे लिए उन्हीं पलों में से एक है। तेलुगु सिनेमा के दो सितारों, मेगास्टार @Kchirutweets Garu और विक्ट्री @VenkyMama Garu को एक साथ पर्दे पर लाना मेरे लिए सम्मान की बात है।' चिरंजीवी ने लिखा, 'मेरे प्रिय मित्र विजय का स्वागत करते हुए @venkateshdaggubati हमारे मान शंकर वरप्रसाद गरु परिवार के लिए। आइए इस संक्रांति 2026 को सिनेमाघरों में खुशी मनाएं।'
Welcoming my dear friend, Victory @VenkyMama to our #ManaShankaraVaraPrasadGaru Family 💐💐💐— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 23, 2025
Let’s celebrate the joy this Sankranthi 2026 in theatres 🤗 pic.twitter.com/3kITC2RlBU