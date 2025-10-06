विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सच में हुई सगाई? वायरल तस्वीर में दिखा सबूत
क्या है खबर?
अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस वक्त खबरों की दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसी चर्चा है कि दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है। ये अलग बात है कि दोनों ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की। इस बीच विजय की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अभिनेता की उनकी उंगली में सगाई की अंगूठी देखी गई जिसे देखने के बाद प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।
संकेत
विजय की उंगली में अंगूठी देख उत्सुक हुए प्रशंसक
Viroshxoxo नाम के एक फैन पेज पर विजय की कुछ तस्वीरों का कोलाज साझा किया गया है। तस्वीरों में उन्हें एक लाल गुलदस्ता थामे हुए देखा जा सकता है। हालांकि, प्रशंसकों की नजरें अभिनेता की अंगूठी पर जाकर टिक गईं। मोटी सोने की पट्टी वाली अंगूठी उनके बांए हाथ की उंगली में है, जिसे देखने के बाद रश्मिका संग उनकी सगाई की खबरों को पक्का माना जा रहा है। प्रशंसक भी उत्साहित होकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 6, 2025
शादी
फरवरी, 2026 में दोनों करेंगे शादी
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय की टीम ने उनकी सगाई पर पुष्टि की है। टीम ने जानकारी में कहा है कि अभिनेता ने रश्मिका के साथ सगाई कर ली है। ये जोड़ा अगले साल फरवरी, 2026 में शादी के बंधन में बधेंगा। बता दें कि विजय और रश्मिका पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' (2018) में साथ नजर आए थे। यहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों को 2019 में फिल्म 'डियर कॉमरेड' में देखा गया था।