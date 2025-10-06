विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सच में हुई सगाई? वायरल तस्वीर में दिखा सबूत

लेखन ज्योति सिंह 11:36 am Oct 06, 202511:36 am

क्या है खबर?

अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस वक्त खबरों की दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसी चर्चा है कि दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है। ये अलग बात है कि दोनों ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की। इस बीच विजय की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अभिनेता की उनकी उंगली में सगाई की अंगूठी देखी गई जिसे देखने के बाद प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।