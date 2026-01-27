विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म को मिला ये नाम, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म को शीर्षक मिल गया है। अभी तक इसे 'VD14' के नाम से पहचान मिली थी, लेकिन निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक शीर्षक जारी करने के साथ फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। राहुल सांकृत्यान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 'रणबाली' नाम दिया गया है, जिसकी कहानी भारत में अंग्रेजों के क्रूर शासन और लोगों की पीड़ाओं पर आधारित होगी। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर भी जारी किया है।
रिलीज
कब रिलीज होगी 'रणबाली'?
फिल्म में विजय 'रणबाली' नाम के किरदार में हैं। उन्हीं के नाम पर फिल्म का शीर्षक रखा गया है। टीजर में उन्हें घोड़े पर सवार एक उग्र अवतार में देखा गया है जो एक ब्रिटिश अधिकारी को रेलवे ट्रैक पर घसीटते हुए दिखाई देते हैं। इस दृश्य ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। रश्मिका जयम्मा के किरदार में हैं, जबकि अर्नोल्ड वोस्लू ने विलेन सर थियोडोर हेक्टर का किरदार निभाया है। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर की एक झलक
The King rises on 11-9-2026#RANABAALI - The Legend of the Cursed Land - 1878.@TheDeverakonda Nata Viswaroopam Choostharu...🔥@Rahul_Sankrityn @iamRashmika@AjayAtulOnline pic.twitter.com/yD1ftEv2Yi— Vijay Deverakonda Trends (@VDTrendsOffl) January 26, 2026