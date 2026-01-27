विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म को मिला ये नाम, जानिए कब होगी रिलीज

रिलीज

कब रिलीज होगी 'रणबाली'?

फिल्म में विजय 'रणबाली' नाम के किरदार में हैं। उन्हीं के नाम पर फिल्म का शीर्षक रखा गया है। टीजर में उन्हें घोड़े पर सवार एक उग्र अवतार में देखा गया है जो एक ब्रिटिश अधिकारी को रेलवे ट्रैक पर घसीटते हुए दिखाई देते हैं। इस दृश्य ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। रश्मिका जयम्मा के किरदार में हैं, जबकि अर्नोल्ड वोस्लू ने विलेन सर थियोडोर हेक्टर का किरदार निभाया है। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।