विजय एंटनी की 'नूरू सामी' में भतीजे को मिला धांसू डेब्यू, मां की कहानी रुला देगी

सासी की फिल्म 'नूरू सामी' है मातृत्व पर अधारित

'नूरू सामी' एक अकेली मां की जिंदगी की कहानी दिखाती है। यह बताती है कि कैसे एक मां समाज की उम्मीदों और अपने बेटे के साथ बदलते रिश्ते को संभालती है।

निर्देशक सासी को यह कहानी एक रियलिटी शो देखते हुए मिली थी। इस फिल्म का मुख्य विचार यही है कि मां को सिर्फ सुपरहीरो नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर भी देखा जाए।

फिल्म के संगीत के लिए सासी ने नए संगीतकार बालाजी श्रीराम को मौका दिया है, जो इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

सासी की यह पुरानी पहचान है कि वे हमेशा नई प्रतिभाओं को मौका देते हैं।