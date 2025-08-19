विद्या बालन ने 'परिणीता' की स्क्रीनिंग में छुए रेखा के पैर, वायरल हो रहा वीडियो
क्या है खबर?
अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म 'परिणीता' बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है। साल 2005 में आई इस फिल्म जरिए विद्या ने बॉलीवुड में कदम रखा था और पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। अब लगभग 20 साल बाद 'परिणीता' 29 अगस्त को दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बीती रात मुंबई में फिल्म की खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी पहुंचीं।
वीडियो
विद्या ने दिया जोरदार डांस
'परिणीता' के स्क्रीनिंग में विद्या ने रेखा को खूब सम्मान दिया। अभिनेत्री ने जैसे ही रेखा को देखा, उनके पैर छुए। इसके बाद रेखा ने भी विद्या पर प्यार लुटारा। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक अन्य वीडियो में विद्या को धुनुची डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में विद्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#VidyaBalan #Rekha #viralvideo pic.twitter.com/w1QljpyWsh— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 19, 2025