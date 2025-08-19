विद्या बालन ने छुए रेखा के पैर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@balanvidya)

विद्या बालन ने 'परिणीता' की स्क्रीनिंग में छुए रेखा के पैर, वायरल हो रहा वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 10:17 am Aug 19, 202510:17 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म 'परिणीता' बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है। साल 2005 में आई इस फिल्म जरिए विद्या ने बॉलीवुड में कदम रखा था और पहली ही फिल्म से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। अब लगभग 20 साल बाद 'परिणीता' 29 अगस्त को दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बीती रात मुंबई में फिल्म की खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी पहुंचीं।