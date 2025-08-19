LOADING...
'3 इडियट्स' के अभिनेता अच्युत पोतदार नहीं रहे, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 
अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन (तस्वीर: एक्स/@CinemaRareIN)

'3 इडियट्स' के अभिनेता अच्युत पोतदार नहीं रहे, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 19, 2025
09:44 am
क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अच्युत की तबीयत 18 अगस्त को अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्युत के अचानक निधन से हर कोई गमगीन है।

काम

अच्युत ने इन फिल्मों में किया काम 

अच्युत ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी की फिल्म 'आक्रोश' से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। अच्युत ने अपने लंबे करियर में 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' में एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। वह 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'रंगीला', 'फेरारी की सवारी', 'परिणीता', 'वास्तव', 'दबंग 2', 'भूतनाथ' जैसी फिल्मों में भी नजर आए।

