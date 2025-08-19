अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन (तस्वीर: एक्स/@CinemaRareIN)

'3 इडियट्स' के अभिनेता अच्युत पोतदार नहीं रहे, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

लेखन दीक्षा शर्मा 09:44 am Aug 19, 202509:44 am

क्या है खबर?

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अच्युत की तबीयत 18 अगस्त को अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्युत के अचानक निधन से हर कोई गमगीन है।