'3 इडियट्स' की री-रिलीज को लेकर निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने किया पोस्ट, टूट जाएगा दिल

विधु ने '3 इडियट्स' की री-रिलीज की खबरों को खारिज करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हालिया मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में, जिनमें दावा किया गया कि '3 इडियट्स' 4 सितंबर को दोबारा रिलीज होगी, विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स यह स्पष्ट करना चाहता है कि ये रिपोर्टें झूठी और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।'

उन्होंने पोस्ट में मीडिया और फैंस से अनुरोध करते हुए कहा कि वह सिर्फ सत्यापित चैनलों के माध्यम से की गई आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।