'3 इडियट्स' फिर से सिनेमाघरों में लौट रही

'3 इडियट्स' की फिर होगी वापसी, आमिर खान की फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का मौका

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Jul 21, 202610:26 am

क्या है खबर?

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' ने दर्शकों के दिलों में आज भी अपनी जगह बना रखी है। अभिनेता के 60वें जन्मदिन पर उनकी कई पुरानी फिल्मों को दोबारा सिनेमाघरों में देखने का अवसर दिया गया था, लेकिन '3 इडियट्स' उन फिल्मों की सूची से गायब थी। अब ये फिल्म अपनी रिलीज के करीब 17 साल बाद फिर से सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। दर्शकों के पास इसे बड़े पर्दे पर देखने का सुनहरा मौका होगा।