IFFI के मंच पर गाली देकर बुरे फंसे विधु विनोद चोपड़ा, भड़के लोगों ने लगाई लताड़

गोवा में चल रहे IFFI के एक कार्यक्रम में फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा उस वक्त विवादों में घिर गए, जब उन्होंने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स पर बात करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनकी तीखी आलोचना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने इसे मंच की गरिमा के खिलाफ बताते हुए उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

नाराजगी वीडियो सामने आते ही भड़क उठे लोग '3 इडियट्स', 'मुन्ना भाई MBBS' और '12वीं फेल' जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके विधु ने IFFI के एक इवेंट में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गाली दे दी। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोग नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो इंफ्लुएंसर्स से इतनी नफरत क्यों करते हैं और उन्हें काम क्यों नहीं देना चाहते।

तंज "आजकल बस शर्ट गिरा देने से लाखो फॉलोअर्स मिल जाते हैं" विधु बोले, "आजकल सिर्फ शर्ट गिरा देने से लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं और लोग बिना वजह महान बना दिए जाते हैं। फिर ऐसे ही लोगों के पास अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ब्रांड्स भी पहुंच जाते हैं।" इसके बाद उन्होंने गुस्से में सवाल किया कि आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बिना प्रतिभा या मेहनत के लोग अचानक स्टार बन जाते हैं, और इसका असर असली सिनेमा पर पड़ रहा है।

निशाना खुद को 'बाप' समझता है सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर? आगे विधु ने गाली देते हुए कहा, "वो इंटरनेट पर जाकर ऐसे खड़ा हो जाता है और हो गया 50 लाख फॉलोअर्स। वैसे खड़ा हो जाता है तो हो गया 1 करोड़ फॉलोअर्स। उसको लगता है कि मैं बाप हूं। फिर ब्रांड्स उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेच दो। ये क्या बकवास चल रहा है? आपको ये सब करना है या खुशी और आनंद हासिल करने की कोशिश करनी है, ये आपको तय करना है।'