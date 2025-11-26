कार्तिक आर्यन ने फिर मिलाया करण जौहर के साथ हाथ, फिल्म पर आई बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। एक ओर उनकी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत किया गया है। इसके अलावा कार्तिक के पास, करण की एक और फिल्म है, जिसका नाम 'नागजिला' है। ताजा जानकारी आई है कि कार्तिक और करण ने एक और आगामी परियोजना के लिए हाथ मिला लिया है।
बयान
कार्तिक की नई फिल्म पर आया अपडेट
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने पुष्टि करते हुए बताया कहा, "कार्तिक ने करण को एक और फिल्म के लिए हरी झंडी दी है, जिसकी जानकारी गोपनीय रखी जा रही है। धर्मा प्रोडक्शन के अंदर, उन्हें बैनर के नए पोस्टर बॉय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करण को यकीन है कि कार्तिक इस समय देश के सबसे भरोसेमंद हीरो में से एक हैं।"
शूटिंग
2026 में शूटिंग शुरू होने के अनुमान
फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सूत्र ने बताया कि कार्तिक और करण की तीसरी परियोजना भारतीय सिनेमा में अलग शैली का निर्माण करेगी। उन्हाेंने कहा, "यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में, नागजिला की रिलीज के ठीक बाद, शुरू होगी।" फिलहाल कार्तिक अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के साथ 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आ रहे हैं। इस फिल्म की अभिनेत्री अनन्या पांडे हैं।