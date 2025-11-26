कार्तिक आर्यन ने फिर मिलाया करण जौहर के साथ हाथ, फिल्म पर आई बड़ी जानकारी

कार्तिक आर्यन ने फिर मिलाया करण जौहर के साथ हाथ

लेखन ज्योति सिंह 06:18 pm Nov 26, 202506:18 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। एक ओर उनकी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत किया गया है। इसके अलावा कार्तिक के पास, करण की एक और फिल्म है, जिसका नाम 'नागजिला' है। ताजा जानकारी आई है कि कार्तिक और करण ने एक और आगामी परियोजना के लिए हाथ मिला लिया है।