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'महावतार' के लिए विक्की कौशल ने झोंकी अपनी जान, दिखेगा अब तक का सबसे खूंखार अवतार
'महावतार' के लिए विक्की कौशल लगाएंगे एड़ी-चोटी का जोर

'महावतार' के लिए विक्की कौशल ने झोंकी अपनी जान, दिखेगा अब तक का सबसे खूंखार अवतार

लेखन नेहा शर्मा
Apr 30, 2026
05:18 pm
क्या है खबर?

विक्की कौशल अपनी आगामी फिल्म 'महावतार' के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भगवान परशुराम के महागाथा पर आधारित इस फिल्म के लिए विक्की ने अपने जीवन के 18 महीने समर्पित कर दिए हैं। चर्चा है कि इस किरदार के लिए विक्की एक ऐसे 'खतरनाक और खूंखार' बदलाव से गुजर रहे हैं, जिसे पर्दे पर पहले कभी नहीं देखा गया। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

प्रशिक्षण

'महावतार' के लिए विक्की की 'अग्निपरीक्षा'

पिंकविला के मुताबिक, विक्की ने एक बेहद कठिन 6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। इसमें उनके शरीर का कायाकल्प, वजन बढ़ाना और फिल्म के हिसाब से खासतौर पर तैयार की गई एक्टिंग वर्कशॉप शामिल हैं। निर्देशक अमर कौशिक ने विक्की के लिए एक बड़ा विस्तृत तैयारी का खाका तैयार किया है। यह सिर्फ शारीरिक बनावट के बारे में नहीं, बल्कि किरदार के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ग्राफ को समझने के बारे में भी है।

शूटिंग

कब शुरू हाेगी फिल्म की शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग जनवरी 2027 में शुरू होने वाली है और ये दिसंबर 2027 तक 1 साल के लंबे शेड्यूल में चलेगी। इस दौरान विक्की ने खुद को पूरी तरह से 'महावतार' के लिए समर्पित करने का फैसला किया है और किरदार की निरंतरता बनाए रखने के लिए वे कोई और काम नहीं करेंगे।" अमर कौशिक के मार्गदर्शन में विक्की इस ऐतिहासिक भूमिका को जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

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समर्पण

विक्की ने खुद को किया फिल्म के लिए समर्पित

सूत्रों के मुताबिक, विक्की 'महावतार' को अपने करियर के सबसे यादगार और 'जीवन में एक बार मिलने वाले' प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं। वो इस फिल्म में अपना 100 फीसदी देना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने शूटिंग के दौरान किसी भी अन्य असाइनमेंट या फिल्म को न करने का सचेत निर्णय लिया है। निर्माता फिलहाल विक्की के लिए एक नए चेहरे की तलाश में हैं ताकि पर्दे पर एक नई केमिस्ट्री दिखाई जा सके।

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लव एंड वॉर

मई 2026 से शुरू होगा 'लव एंड वॉर' का फाइनल मिशन

दूसरी ओर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' भी अपने एक महत्वपूर्ण 50 दिनों के शेड्यूल के लिए तैयार है, जो मई 2026 से शुरू होगा। भंसाली का लक्ष्य जून के अंत तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने का है ताकि इसे 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सके। एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के साथ विक्की स्पष्ट रूप से अपने करियर के सबसे शानदार और व्यस्त दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

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