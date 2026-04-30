दिल्ली के द्वारका में गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के द्वारका में गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबे 3 बच्चे, मौत

लेखन गजेंद्र 11:05 am Apr 30, 202611:05 am

क्या है खबर?

दिल्ली के द्वारका में गुरुवार सुबह बड़ी घटना घटी है। यहां सेक्टर-24 इलाके में एक गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस को सुबह करीब 7 बजे घटना की खबर मिली। टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्हें गोल्फ कोर्स परिसर के अंदर बने तालाब में 3 बच्चों के शव तैरते मिले। शवों को दमकलकर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। उनकी उम्र 8-10 साल के बीच बताई जा रही है।