सुभाष घई ने 'ताल 2' की पुष्टि की

निर्देशक सुभाष घई कब करेंगे 'ताल 2' का ऐलान? सीक्वल के लिए बनाई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 11:05 am Apr 30, 202611:05 am

क्या है खबर?

निर्देशक सुभाष घई द्वारा बनाई गई फिल्म 'ताल' साल 1999 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट रही थी। हाल ही में, इसके सीक्वल की खबरों ने फैंस को उत्साहित कर दिया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर निर्देशक फिल्म का ऐलान कब करेंगे और क्या पुराने चेहरे फिर लौटेंगे। जाहिर है कि फिल्म में ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर मुख्य किरदारों में थे। अब घई ने बताया कि वह अक्टूबर तक फिल्म का ऐलान कर सकते हैं।