'लव एंड वॉर' का इंतजार बढ़ा, संजय लीला भंसाली की बारीकियों ने खींची रणबीर-आलिया और विक्की की फिल्म मनोरंजन Apr 17, 2026

निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली बड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट बदल दी गई है। अब यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस रोमांटिक ड्रामा में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। फिल्म में भंसाली का वही खास अंदाज और दमदार कहानी देखने को मिलेगी, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। पहले यह फिल्म 2026 की गर्मियों में रिलीज होनी थी, लेकिन रणबीर कपूर ने बताया था कि यह 'रामायण पार्ट वन' के बाद ही आएगी। देशभर के दर्शक इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में देख पाएंगे।