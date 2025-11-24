धर्मेंद्र को करण जौहर ने दी श्रद्धांजलि, कहा- हम आपको बहुत याद करेंगे
क्या है खबर?
दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई दिनों से उनकी तबियत ठीक नहीं थी और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। फिल्म निर्माता और निर्देशन करण जौहर ने उनको इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि यह एक युग का अंत है। वह (धर्मेंद्र) हमेशा भारतीय सिनेमा के एक वास्तविक लीजेंड रहे हैं और रहेंगे।
श्रद्धांजलि
वह सबसे अच्छे इंसान थे- करण
करण ने लिखा, 'यह एक युग का अंत है...एक बहुत बड़ा मेगा स्टार...मुख्यधारा के सिनेमा में एक हीरो का अवतार...अविश्वसनीय रूप से सुंदर और सबसे रहस्यमय स्क्रीन उपस्थिति...वह हमेशा भारतीय सिनेमा के एक वास्तविक लीजेंड रहे हैं और रहेंगे।' उन्होंने कहा, 'सबसे बढ़कर वह सबसे अच्छे इंसान थे...हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था...उनके पास सभी के लिए केवल अपार प्यार और सकारात्मकता थी...उनका आशीर्वाद, उनका आलिंगन और उनकी अविश्वसनीय गर्मजोशी शब्दों से कहीं अधिक याद आएगी।'
बयान
हम आपको बहुत याद करेंगे- करण
करण ने आगे लिखा, 'आज हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा खालीपन है...एक ऐसी जगह जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता... हमेशा एकमात्र धर्मजी रहेंगे... हम आपसे प्यार करते हैं सर... हम आपको बहुत याद करेंगे... आज स्वर्ग धन्य है... आपके साथ काम करना हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा... और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है... अभी ना जाओ छोड़के... के दिल अभी भरा नहीं... ओम शांति।'
जानकारी
इस फिल्म में दोनों ने साथ किया था काम
करण और धर्मेंद्र ने फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में साथ काम किया था। धर्मेंद्र ने रणवीर सिंह के किरदार रॉकी रंधावा के दादा का किरदार निभाया था, वहीं करण इस फिल्म के निर्देशक और निर्मात थे।