दिग्गज फिल्म निर्माता AVM सरवनन का निधन, जन्मदिन के अगले दिन ली अंतिम सांस

लेखन ज्योति सिंह 10:50 am Dec 04, 202510:50 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता और AVM प्रोडक्शंस के प्रमुख सरवनन सूर्य मणि उर्फ AVM सरवनन का निधन हो गया है। सरवनन ने 86वें जन्मदिन के एक दिन बाद, 4 दिसंबर की सुबह दुनिया को अलविदा कहा है। बताया जाता है कि वह काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके अचानक निधन से फिल्म जगत में शोक के बादल छा गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अभिनेता विशाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।