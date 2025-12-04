दिग्गज फिल्म निर्माता AVM सरवनन का निधन, जन्मदिन के अगले दिन ली अंतिम सांस
क्या है खबर?
तमिल सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता और AVM प्रोडक्शंस के प्रमुख सरवनन सूर्य मणि उर्फ AVM सरवनन का निधन हो गया है। सरवनन ने 86वें जन्मदिन के एक दिन बाद, 4 दिसंबर की सुबह दुनिया को अलविदा कहा है। बताया जाता है कि वह काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके अचानक निधन से फिल्म जगत में शोक के बादल छा गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अभिनेता विशाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
दुखद
अभिनेता ने साझा किया दुखद नोट
फिल्म निर्माता सरवनन के निधन पर अभिनेता विशाल ने भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'अभी खबर मिली कि महान फिल्म निर्माता AVM सरवनन सर, फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित निर्माता और AVM स्टूडियो के संस्थापक, का निधन हो गया है। आपकी यादें हमेशा हमारे जेहन में रहेंगी और आपकी फिल्में हमेशा महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के लिए सीख का आधार रहेंगी।' उधर, मुख्यमंत्री स्टालिन भी सरवनन को अंतिम श्रद्धांजलि देने और शोकाकुल परिवार से मिलने स्टूडियो पहुंचे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Just heard the news that the legendary filmmaker avm Saravanan sir, the film industry’s most iconic producer and the man behind AVM studios just passed away and has left us all forever.— Vishal (@VishalKOfficial) December 4, 2025
My deepest condolences and may his soul rest in peace. Sir, I remember meeting you as a…
परिचय
जानिए कौन थे निर्माता सरवनन
दिग्गज फिल्म निर्माता सरवनन, निर्माता AV मयप्पन के बेटे थे, जिन्हें तमिल सिनेमा के दिग्गजों में से एक माना जाता है। 1945 में उनके द्वारा ही AVM स्टूडियो की स्थापना की गई थी, जो भारत के सबसे पुराने फिल्म स्टूडियो में से एक है। इस स्टूडियो के जरिए सरवनन ने 'वेट्टाइकरण', 'शिवाजी: द बॉस', 'संसारम' और 'मिनसारा कनावु' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया था। सरवनन के अचानक निधन से एक युग का अंत हो गया है।