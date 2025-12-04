'तेरे इश्क में' का दुनियाभर में डंका, 100 करोड़ के पार पहुंची धनुष-कृति सैनन की फिल्म

'तेरे इश्क में' का दुनियाभर में डंका, 100 करोड़ के पार पहुंची धनुष-कृति सैनन की फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेत्री कृति सैनन की हिट फिल्मों की सूची में एक और नाम शामिल हो गया है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। फिल्म में कृति के साथ सुपरस्टार धनुष मुख्य किरदार में हैं और दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन इसकी कमाई में मंदी देखी गई, लेकिन दुनियाभर में कृति-धनुष की फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
कलेक्शन
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें हिंदी पट्टी से लगभग 6.4 करोड़ रुपये और तमिल से 35 लाख रुपये का कारोबार शामिल है। कारोबारी दिनों में बुधवार को आई ये गिरावट अन्य दिनों के मुकाबले में सबसे कम आंकी गई है। 'तेरे इश्क में' की भारत में कुल कमाई 76.75 करोड़ रुपये हो गई है।
वर्ल्डवाइड
दुनियाभर में 100 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने करीब 8 करोड़ रुपये की विदेशी कमाई के साथ पहले हफ्ते में दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। घरेलू बाजार में सिर्फ 6 दिनों में करीब 92.50 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ, ये फिल्म धनुष के बाॅलीवुड करियर की हिट और दुनियाभर में 100 करोड़ कमाने वाली उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। अब इसकी नजर भारत में 100 करोड़ पार करने पर है।