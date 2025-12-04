'तेरे इश्क में' का दुनियाभर में बजा डंका

'तेरे इश्क में' का दुनियाभर में डंका, 100 करोड़ के पार पहुंची धनुष-कृति सैनन की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Dec 04, 202510:14 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कृति सैनन की हिट फिल्मों की सूची में एक और नाम शामिल हो गया है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। फिल्म में कृति के साथ सुपरस्टार धनुष मुख्य किरदार में हैं और दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन इसकी कमाई में मंदी देखी गई, लेकिन दुनियाभर में कृति-धनुष की फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है।