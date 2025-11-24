LOADING...
धर्मेंद्र के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड, सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
धर्मेंद्र को बॉलीपुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड, सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह
Nov 24, 2025
03:27 pm
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया है। अभिनेता सनी देओल ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। उधर, धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। अजय देवगन, सुनील शेट्‌टी और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी है।

अजय देवगन ने दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेता अजय ने पोस्ट साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनकी गर्मजोशी, उदारता और उपस्थिति ने कलाकारों की दशकों को प्रेरित किया। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है... और हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। शांति से विश्राम करें, धरम जी। ॐ शांति'

पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद- अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने लिखा, 'बड़े होते हुए, धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था... हमारी इंडस्ट्री के असली ही-मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी फिल्मों और अपने द्वारा फैलाए गए प्यार के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। ॐ शांति' सुनील शेट्‌टी ने लिखा, 'शालीनता में लिपटी शक्ति। गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम। यही धरम पाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वे ही-मैन थे। शांति मिले धरम पाजी, आपकी आत्मा को शांति मिले।'

जूनियर एनटीआर ने दी श्रद्धांजलि

साउथ के अभिनेता जूनियर एनटीआर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ... उन्होंने जो युग रचा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और भारतीय सिनेमा में उन्होंने जो गर्मजोशी लाई, वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और प्रार्थनाएं।' करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने लिखा, 'शांति और शक्ति में आराम करें, बड़े पर्दे पर आपके द्वारा लाए गए सभी जादू के लिए धन्यवाद।'

