धर्मेंद्र के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड, सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया है। अभिनेता सनी देओल ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। उधर, धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी है।
अजय देवगन ने दी श्रद्धांजलि
धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेता अजय ने पोस्ट साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनकी गर्मजोशी, उदारता और उपस्थिति ने कलाकारों की दशकों को प्रेरित किया। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है... और हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। शांति से विश्राम करें, धरम जी। ॐ शांति'
Heartbroken to hear about Dharam ji. His warmth, generosity and presence inspired generations of artists.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 24, 2025
The industry has lost a legend… and we’ve lost someone who shaped the very soul of our cinema.
Rest in peace, Dharam ji.
Om Shanti 🙏🏻
पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद- अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने लिखा, 'बड़े होते हुए, धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था... हमारी इंडस्ट्री के असली ही-मैन। पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी फिल्मों और अपने द्वारा फैलाए गए प्यार के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। ॐ शांति' सुनील शेट्टी ने लिखा, 'शालीनता में लिपटी शक्ति। गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम। यही धरम पाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वे ही-मैन थे। शांति मिले धरम पाजी, आपकी आत्मा को शांति मिले।'
Growing up, Dharmendra ji was the hero every boy wanted to be…our industry’s original He-Man.— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 24, 2025
Thank you for inspiring generations.
You’ll live on through your films and the love you spread. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/Vj6OzV20Xz
जूनियर एनटीआर ने दी श्रद्धांजलि
साउथ के अभिनेता जूनियर एनटीआर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'धर्मेंद्र जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ... उन्होंने जो युग रचा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और भारतीय सिनेमा में उन्होंने जो गर्मजोशी लाई, वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और प्रार्थनाएं।' करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने लिखा, 'शांति और शक्ति में आराम करें, बड़े पर्दे पर आपके द्वारा लाए गए सभी जादू के लिए धन्यवाद।'
Deeply saddened to hear about the passing of Dharmendra ji…— Jr NTR (@tarak9999) November 24, 2025
An era he defined can never be replaced and the warmth he brought to Indian cinema will stay with us forever.
My heartfelt condolences and prayers to the entire family.