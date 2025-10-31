ऋषभ शेट्‌टी की 'द प्राइड ऑफ भारत' में विवेक ओबेराॅय हुए शामिल

लेखन ज्योति सिंह 05:59 pm Oct 31, 202505:59 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की अपार सफलता का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें 'द प्राइड ऑफ भारत' में देखा जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित एतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अभिनेता मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। अब फिल्म से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जिसमें बताया गया है कि विवेक ओबेरॉय इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। ऋषभ की इस फिल्म में अभिनेता को मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार में देखा जाएगा।