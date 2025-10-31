विवेक ओबेराॅय औरंगजेब बनकर ऋषभ शेट्टी से लेंगे टक्कर, 'द प्राइड ऑफ भारत' पर आया अपडेट
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की अपार सफलता का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें 'द प्राइड ऑफ भारत' में देखा जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित एतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अभिनेता मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। अब फिल्म से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जिसमें बताया गया है कि विवेक ओबेरॉय इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। ऋषभ की इस फिल्म में अभिनेता को मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार में देखा जाएगा।
अपडेट
ऋषभ बनाम विवेक होगी फिल्म
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द प्राइड ऑफ भारत' से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "संदीप सिंह की आगामी ऐतिहासिक महाकाव्य, "द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज" में ऋषभ (छत्रपति शिवाजी महाराज) के साथ औरंगजेब की भूमिका के लिए विवेक को चुना गया है।" सूत्र ने आगे बताया, "फिल्म में मराठा राजा के सफर को दिखाया जाएगा। उनके साहस, रणनीति और स्वराज्य की स्थापना के प्रति समर्पण को दर्शाती यह बायोपिक दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी होगी।"
फिल्म
2027 में रिलीज होगी ऋषभ की फिल्म
'द प्राइड ऑफ भारत' में विवेक के आने के बाद, दोनों कलाकारों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म में शेफाली शाह को जीजामाता के किरदार में देखा जाएगा, जो छत्रपति महाराज की मां थीं। फिलहाल, फिल्म के प्रोडक्शन का काम चल रहा है। 'कांतारा चैप्टर 1' देखने के बाद, लोगों को ऋषभ की 'द प्राइड ऑफ भारत' से काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल, यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।