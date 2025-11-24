धर्मेंद्र के इस हुनर पर दिल हारी थीं हेमा मालिनी, अनोखी है दोनों की प्रेम कहानी

रिश्ता

5 साल डेट करने के बाद रचाई थी शादी

धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 'तुम हसीन मैं जवां''के सेट पर हुई थी। 1970 में रिलीज इस फिल्म में दोनों सितारों को पहली बार पर्दे पर रोमांस करते देखा गया। यही वो समय था, जब शादीशुदा धर्मेंद्र को पहली ही नजर में हेमा से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में मिलकर करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात ये थी कि फिल्मों के साथ-साथ असल जिंदगी में दोनों एक-दूसरे के करीब आ चुके थे।