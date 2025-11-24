धर्मेंद्र के इस हुनर पर दिल हारी थीं हेमा मालिनी, अनोखी है दोनों की प्रेम कहानी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र भले हमारे बीच न हों, लेकिन उनके किस्से हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। चाहें उनका अभिनय हो या मोहब्बत की दास्तां, अभिनेता की जिंदगी से जुड़े ये पहलू शायद कभी धुंधले नहीं पड़ेंगे। यह तो सब जानते हैं कि धर्मेंद्र ने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। हालांकि, 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रहा है।
रिश्ता
5 साल डेट करने के बाद रचाई थी शादी
धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 'तुम हसीन मैं जवां''के सेट पर हुई थी। 1970 में रिलीज इस फिल्म में दोनों सितारों को पहली बार पर्दे पर रोमांस करते देखा गया। यही वो समय था, जब शादीशुदा धर्मेंद्र को पहली ही नजर में हेमा से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में मिलकर करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात ये थी कि फिल्मों के साथ-साथ असल जिंदगी में दोनों एक-दूसरे के करीब आ चुके थे।
हेमा
अभिनेता के इस हुनर पर दिल हार बैठी थीं हेमा
हेमा के कई प्रशंसक थे, जिनमें जितेंद्र और संजीव कुमार भी शामिल हैं। हालांकि, अभिनेत्री धर्मेंद्र के डांस पर फिदा हो चुकी थीं। एक इंटरव्यू में हेमा ने कहा था, "जब फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को मैंने 'मैं जट यमला पगला दीवाना' गाने पर डांस करते देखा था, उनका वो डांस देख मैं उन पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी।" बता दें कि 5 साल डेटिंग के बाद 1980 में धर्मेंद्र-हेमा ने शादी रचाई थी।