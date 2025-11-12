धर्मेंद्र की खराब तबीयत के बीच प्रशंसक हुआ भावुक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@(तस्वीर: इंस्टाग्राम/@imrankhan))

धर्मेंद्र के लिए प्रशंसक ने छोड़ा खाना-पीना, तस्वीर लिए अभिनेता के घर के बाहर आया नजर

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Nov 12, 202512:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेता धर्मेंद्र की खराब तबीयत ने उनके चाहने वालों को पेरशान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। 12 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्‌टी मिल गई है और परिवार उन्हें घर ले आया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता का एक प्रशंसक उनके घर के बाहर भावुक नजर आया। वह धर्मेंद्र के स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है।