धर्मेंद्र के लिए प्रशंसक ने छोड़ा खाना-पीना, तस्वीर लिए अभिनेता के घर के बाहर आया नजर

धर्मेंद्र के लिए प्रशंसक ने छोड़ा खाना-पीना, तस्वीर लिए अभिनेता के घर के बाहर आया नजर
क्या है खबर?
अभिनेता धर्मेंद्र की खराब तबीयत ने उनके चाहने वालों को पेरशान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। 12 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और परिवार उन्हें घर ले आया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता का एक प्रशंसक उनके घर के बाहर भावुक नजर आया। वह धर्मेंद्र के स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है।
भावुक
धर्मेंद्र के लिए भावुक हुआ प्रशंसक
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स धर्मेंद्र की तस्वीर लिए उनके घर के बाहर खड़ा है। प्रशंसक काफी भावुक नजर आ रहा है। प्रशंसक ने बताया कि उसे जब से अभिनेता के खराब स्वास्थ्य के बारे में पता चला है, उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया है। वह बस दुआ कर रहा है कि धर्मेंद्र जल्द ठीक हो जाएं। बता दें कि धर्मेंद्र अगले महीने ही 90 साल के होने वाले हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | A fan of veteran actor Dharmendra, Satyavaan says, "I can't hold back my tears. I have not been able to eat ever since I came to know about him (his health). I am praying for his speedy recovery...I have seen several of his films..." https://t.co/GQtKfOT5AN pic.twitter.com/GTQvwAxpF4— ANI (@ANI) November 12, 2025