धर्मेंद्र को अस्पताल से लाया गया घर, परिवार ने बयान जारी कर की ये अपील

कई दिनों के इलाज के बाद दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सुबह उन्हें एंबुलेंस के जरिए घर लाया गया, जबकि बॉबी देओल और परिवार के अन्य सदस्य पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे। धर्मेंद्र के परिवार ने उनका घर पर ही उपचार कराने का फैसला किया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने PTI को ये जानकारी दी। धर्मेंद्र को 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े 7 बजे अस्पताल से छुट्टी मिली।

राहत प्रशंसकों ने ली राहत की सांस धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने की खबर आते ही फैंस के बीच खुशी का माहौल है। सबने राहत की सांस ली है। धर्मेंद्र पंजाब के साहनेवाल के हैं, लेकिन देश के हर कोने में लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। फगवाड़ा में मंदिरों और गुरुद्वारों में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई दिनों की चिंता के बाद अब प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उनकी दुआएं काम आ गई हैं।

बयान परिवार का बयान भी आया धर्मेंद्र के परिवार ने अपने बयान में कहा, "धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनका इलाज घर पर चलेगा। हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वो आगे कोई भी अटकलें या कयास न लगाए। धर्मेंद्र और परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं।"