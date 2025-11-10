दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हैं भर्ती

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हैं भर्ती
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। NDTV के अनुसार, कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। अभिनेता की हालत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच प्रशंसक अभिनेता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
हालत
उम्र संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे अभिनेता
टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र को उम्र संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर, 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी, प्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हेमा मालिनी ने पिछले हफ्ते आश्वस्त किया था कि वह ठीक हैं, उन्होंने गंभीर बीमारी की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया था। अब फिर से जानकारी आई है कि धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
फिल्में
'इक्कीस' में दिखेंगे धर्मेंद्र
फिल्मों की बात करें तो धर्मेंद्र आखिरी बार पिछले साल शाहिद कपूर और कीर्ति सैनन के साथ 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे। वह जल्द ही श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे। यह युद्ध ड्रामा फिल्म परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है। अभिनेता आगामी 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे।