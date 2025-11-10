धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हैं भर्ती

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। NDTV के अनुसार, कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती अभिनेता को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। अभिनेता की हालत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच प्रशंसक अभिनेता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।