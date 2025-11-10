'कांतारा चैप्टर 1' ने बनाया शानदार रिकॉर्ड, ये हैं इस साल की सबसे कमाऊ 5 फिल्में
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। यह 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और इसने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। 'कांतारा चैप्टर 1' देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 8वीं फिल्म बन चुकी है। इसने छठे हफ्ते में करीब 3.5 करोड़ रुपये कमाते हुए कुल 697 करोड़ रुपये का कारोबार किया है और विक्की कौशल की 'छावा' (695 करोड़) को पछाड़ चुकी है।
रिकॉर्ड
8वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई 'कांतारा चैप्टर 1'
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ऑल-टाइम ग्रॉसर्स की सूची में देश की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के बाद, फिल्म के कलेक्शन में गिरावट हुई है, लेकिन यह 7वें स्थान पर जगह बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक ऋषभ की फिल्म 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी।
टॉप 10
यहां देखिए शीर्ष-5 फिल्मों की सूची
2025 में सबसे ज्यादा कमाई वाली शीर्ष-5 फिल्मों में 'कांतारा चैप्टर 1' सबसे ऊपर है, जिसका कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 697 करोड़ रुपये है, जबकि दुनियाभर में इसने 800 करोड़ से ज्यादा कारोबार किया है। इसके बाद, 'छावा' (695 करोड़), 'सैयारा' (393 करोड़), 'कुली' (323 करोड़)और 'वॉर 2' (287 करोड़ रुपये) है। 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज हो रही है, जिससे बहुत उम्मीदें हैं। देखना होगा क्या ये फिल्म, 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।