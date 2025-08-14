शाहिद कपूर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'विवाह' के सीक्वल से बाहर, लगेगी वेदांग रैना की नैया पार

शाहिद कपूर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उन्हीं में से एक है 'विवाह', जिसमें एक आदर्श लड़के का किरदार निभाकर उन्होंने गजब की फैन फॉलोइंग हासिल की थी। न सिर्फ फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को पसंद आया था, बल्कि अभिनेत्री अमृता राव के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब 'विवाह' का सीक्वल बन रहा है, जिसमें शाहिद की जगह अभिनेता वेदांग रैना ने ले ली है।

रिपोर्ट निर्देशक की पहली पसंद हैं वेदांग न्यूज 18 के मुताबिक, निर्देशक सूरज बड़जात्या 'विवाह' का सीक्वल 'विवाह रीबूट' लेकर आ रहे हैं। वह इसे नए पीढ़ी के हिसाब से नए कलाकारों के साथ बनाने वाले हैं और हीरो के लिए सीक्वल के लिए उनकी पहली पसंद आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'जिगरा' में काम कर चुके अभिनेता वेदांग रैना हैं। सूरज ने इस सिलसिले में वेदांग से बातचीत भी कर ली है। अगर बात बन जाती है तो यह वेदांग के लिए यकीनन एक बड़ा मौका होगा।

लोकप्रियता फिल्म से स्टारडम को एक नए शिखर पर पहुंच गए थे शाहिद 'विवाह' साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक सूरज बड़जात्या थे। इसने बॉक्स-ऑफिस पर लागत से 6 गुना ज्यादा कमाई कर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में अमृता और शाहिद ने लीड रोल किया था। दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म ने इन दोनों नए-नवेले कलाकारों के स्टारडम को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया था। फिल्म ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया था।

बजट और कमाई 8 करोड़ का बजट और 50 करोड़ कमाई फिल्म की दीवानगी ऐसी थी कि इसे लोगों ने एक-दो बार नहीं, बल्कि कई-कई बार सिनेमाघरों में जाकर देखा था। 8 करोड़ के बजट में बनी 'विवाह' ने बॉक्स-ऑफिस पर लागत से 6 गुना से ज्यादा कमाई की थी। फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स-ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म में अमृता की मासूमियत ने देश-विदेश में लोगों का ऐसा दिल जीता था कि उनके लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से रिश्तों की लाइन लग गई थी।