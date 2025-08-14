सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की 'परम सुंदरी' विवादों में, इस रोमांटिक दृश्य पर मचा बवाल
क्या है खबर?
जल्द ही कई नई जोड़ियां फिल्मों में नजर आएंगी। इन्हीं में से एक है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी, जो फिल्म 'परम सुंदरी' में दिखने वाली है। बीते दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया। अब 'परम सुंदरी' के ट्रेलर में दिखाए गए एक रोमांटिक दृश्य को लेकर विवाद छिड़ गया है। इतना ही नहीं, इस दृश्य को फिल्म से हटाने की मांग की जा रही है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।
मामला
चर्च के अंदर दिखाए दृश्य को हटाने की मांग
फिल्म के ट्रेलर में एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें सिद्धार्थ-जाह्नवी चर्च में रोमांटिक अंदाज में दिख रहे हैं। इस दृश्य को आधार बनाकर ईसाई समुदाय के सदस्यों ने विरोध जताया है। वॉचडॉग फाउंडेशन ने सेंसर बोर्ड, मुंबई पुलिस, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर निर्माताओं को फिल्म से इस दृश्य को हटाने का निर्देश देने को कहा है। शिकायत में कहा गया है कि ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है।
चेतावनी
ईसाई समुदाय ने दी ये चेतावनी
शिकायत में कहा गया है कि चर्च एक पवित्र स्थल है और इसे अश्लील सामग्री के मंच के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। ये दृश्य धार्मिक स्थल की पवित्रता का अनादर करता है। ईसाई समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर निर्माता फिल्म से सीन को नहीं हटाएंगे तो वह विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं।