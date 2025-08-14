'परम सुंदरी' के इस रोमांटिक सीन पर विवाद (तस्वीर: एक्स/@MaddockFilm)

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की 'परम सुंदरी' विवादों में, इस रोमांटिक दृश्य पर मचा बवाल

लेखन दीक्षा शर्मा 04:29 pm Aug 14, 202504:29 pm

क्या है खबर?

जल्द ही कई नई जोड़ियां फिल्मों में नजर आएंगी। इन्हीं में से एक है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी, जो फिल्म 'परम सुंदरी' में दिखने वाली है। बीते दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया। अब 'परम सुंदरी' के ट्रेलर में दिखाए गए एक रोमांटिक दृश्य को लेकर विवाद छिड़ गया है। इतना ही नहीं, इस दृश्य को फिल्म से हटाने की मांग की जा रही है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।