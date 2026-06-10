इम्तियाज अली के बड़े फैन निकले वेदांग रैना

वेदांग रैना का इम्तियाज अली पर अटूट भरोसा, बोले- नाम सुनते ही कर दी थी हां

लेखन नेहा शर्मा 10:22 am Jun 10, 202610:22 am

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली जब भी पर्दे पर कोई कहानी लेेकर आते हैं तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जज्बातों का एक समंदर होती है। भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी उनकी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता वेदांग रैना को लेकर फिल्म जगत में भारी उत्साह है। हाल ही में अभिनेता ने फिल्म में काम करने के अपने अनुभव पर खुलकर बात की।