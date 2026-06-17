वरुण धवन का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 12 दिनों में कमाए इतने करोड़ मनोरंजन Jun 17, 2026

वरुण धवन और डेविड धवन की हालिया रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने रिलीज के सिर्फ 12 दिनों में दुनिया भर में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

5 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले हफ्ते पर 24 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। हफ्ते के बीच में इसकी कमाई थोड़ी धीमी पड़ने के बाद, दूसरे हफ्ते पर इसने फिर से रफ्तार पकड़ी।

भारत में फिल्म ने 47.5 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं इसे विदेशों से 13.9 करोड़ रुपये मिले हैं।