वरुण धवन का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 12 दिनों में कमाए इतने करोड़
वरुण धवन और डेविड धवन की हालिया रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने रिलीज के सिर्फ 12 दिनों में दुनिया भर में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
5 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले हफ्ते पर 24 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। हफ्ते के बीच में इसकी कमाई थोड़ी धीमी पड़ने के बाद, दूसरे हफ्ते पर इसने फिर से रफ्तार पकड़ी।
भारत में फिल्म ने 47.5 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं इसे विदेशों से 13.9 करोड़ रुपये मिले हैं।
फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' हर दिन कमा रही इतने करोड़
सिनेमाघरों में फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' और 'भारत भाग्य विधाता' जैसी नई फिल्में आने के बावजूद, 'है जवानी तो इश्क होना है' मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए है।
फिल्म ने पहले दिन 7.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दूसरे हफ्ते में भी यह हर दिन 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रही है।
फिल्म का यह लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाता है कि दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं, भले ही बॉक्स ऑफिस पर अब मुकाबला बढ़ गया हो।