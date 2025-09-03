दिलजीत दोसांझ ने फिल्म 'नो एंट्री 2' से किया किनारा, बोनी कपूर ने खुद बताया कारण
क्या है खबर?
जब से 'नो एंट्री' के सीक्वल का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अनीस बज्मी ने संभाली है, वहीं फिल्म के निर्माता हैं बोनी कपूर। 'नो एंट्री 2' से जुड़ी अब तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि 'नो एंट्री 2' से दिलजीत दोसांझ ने किनारा कर लिया है। अब बोनी कपूर ने खुद दिलजीत के फिल्म से बाहर होने की पुष्टि की है।
रिपोर्ट
जल्द पंजाबी फिल्म में साथ काम करेंगे बोनी और दिलजीत
NDTV से बात करते हुए बोनी ने बताया कि दिलजीत ने फिल्म 'नो एंट्री 2' से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा, "हां, हम अच्छे तरीके से अलग हुए हैं, वजह सिर्फ ये है कि तारीखें हमारे शेड्यूल से मेल नहीं खा रही थीं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम एक पंजाबी फिल्म में साथ काम करेंगे।" इससे पहले निर्देशक अनीस बज्मी ने दिलजीत के फिल्म से बाहर होने पर मुहर लगाई थी।
नो एंट्री 2
'नो एंट्री 2' के हीरो हैं वरुण धवन
'नो एंट्री 2' साल 2006 में आई फिल्म 'नो एंट्री' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 'नो एंट्री' 2002 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'चार्ली चैपलिन' का हिंदी रीमेक थी। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। बता दें कि फिल्म 'नो एंट्री 2' में वरुण धवन और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।