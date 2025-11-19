'वाराणसी' का असली मालिक कौन? अब फिल्म के नाम पर आमने-सामने निर्माता

निर्देशक एसएस राजामौली ने जब से फिल्म ' वाराणसी ' का ऐलान किया है, वो लगातार सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस में राजामौली के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और अब 'वाराणसी' के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पता चला है कि इस नाम के अधिकार राम ब्रह्मा हनुमा क्रिएशंस के सीएच सुब्बा रेड्डी के पास हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

बवाल नाम के अधिकार को लेकर बखेड़ा राजामौली के निर्देशन में बन रही महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की नई फिल्म की घोषणा के बाद अब 'वाराणसी' नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वजह ये है कि 'वाराणसी' नाम पहले से ही किसी और निर्माता (सीएच सुब्बा रेड्डी) की कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि फिल्म का असली नाम कौन इस्तेमाल कर सकता है और इसी बात पर विवाद हो गया है।

पंजीकरण 'वाराणसी' नाम पहले से किसी और प्रोडक्शन कंपनी ने कराया पंजीकृत तेलुगू फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार, 'वाराणसी' नाम कुछ साल पहले पंजीकृत किया गया था। ये नाम साल 2023 से सीएच सुब्बा रेड्डी के प्रोडक्शन हाउस के पास है। अब प्रोडक्शन हाउस ने इसे 24 जून, 2025 से 23 जुलाई, 2026 तक अपने नाम पर रखवाने के लिए नवीनीकरण कर लिया है। मतलब ये कि कंपनी ने इस टाइटल को अगले साल तक अपने नाम पर सुरक्षित कर लिया है।

बदलाव राजामौली ने 'वाराणसी' के नाम में किया मामूली फेरबदल सुब्बा रेड्डी ने 'वाराणसी' नाम पहले से पंजीकृत करवा रखा था, लेकिन राजामौली और उनकी टीम ने 15 नवंबर को रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म के नाम की घोषणा करते समय इसका नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा। अभी यह पता नहीं है कि सुब्बा रेड्डी ने इस पर कोर्ट में शिकायत की है या नहीं। नया झगड़ा यही है कि आखिरकार 'वाराणसी' टाइटल है किसका। फिलहाल राजामौली या सुब्बा रेड्डी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विवाद भगवान हनुमान पर दिए विवादित बयान काे लेकर विवादों में राजामौली अब देखना ये है कि राजामौली और उनके बेटे सुब्बा रेड्डी से मिलकर ये मामला शांति से सुलझाएंगे या फिर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अगर सुब्बा शिकायत करते हैं तो फिल्म संस्था मामले की जांच करेगी और तय करेगी कि 'वाराणसी' नाम का असली मालिक कौन है। उधर राजामौली पहले ही 'वाराणसी' इवेंट में भगवान हनुमान पर दिए बयान की वजह से विवादों में हैं। इस घटना के बाद वानरसेना और गो रक्षक संघ जैसी संस्थाओं ने पुलिस को शिकायत दी।