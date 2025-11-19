परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने दिखाई बेटे की झलक

लेखन ज्योति सिंह 12:48 pm Nov 19, 202512:48 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने अक्टूबर, 2025 में अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया था। उनका बेटा अब एक महीने का हो चुका है, और इस खुशी में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उसकी मनमोहक झलक दिखाई है। परिणीति और राघव ने बेटे की तस्वीर साझा करते हुए उसका नाम और अर्थ भी बता दिया है। आइए जानते हैं कि नए माता-पिता बने कपल ने बेटे को क्या नाम दिया है।