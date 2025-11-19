LOADING...
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने पहली बार दिखाई बेटे की झलक, रखा ये खास नाम
लेखन ज्योति सिंह
Nov 19, 2025
12:48 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने अक्टूबर, 2025 में अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया था। उनका बेटा अब एक महीने का हो चुका है, और इस खुशी में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर उसकी मनमोहक झलक दिखाई है। परिणीति और राघव ने बेटे की तस्वीर साझा करते हुए उसका नाम और अर्थ भी बता दिया है। आइए जानते हैं कि नए माता-पिता बने कपल ने बेटे को क्या नाम दिया है।

नाम

परिणीति और राघव ने बेटे को दिया ये नाम 

परिणीति और राघव ने इंस्टाग्राम पर बेटे की 2 तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में, दोनों अपने बेटे के नन्हे पैरों को चूमते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में, परिणीति ने बेटे का पैर पकड़ा है, और राघव उनका हाथ पकड़े हुए हैं। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम्- तत्र एव नीर। हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली। हमने उसका नाम 'नीर' रखा है- शुद्ध, दिव्य, असीम।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट