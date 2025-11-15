'ग्लोब ट्रॉटर' नहीं, 'वाराणसी' है राजामौली और महेश बाबू की फिल्म का नाम, आई पहली झलक

कई बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्में आने वाली हैं। इन्हीं में से एक है महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म, जिसके निर्देशक एसएस राजामौली हैं। फिल्म को लेकर माहौल सेट है और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई, जिसकी राह प्रशंसक बड़ी बेसब्री से देख रहे थे। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म की घोषणा के लिए एक भव्य आयोजन किया गया, जिससे हजारों लोग जुड़े। इसका नाम ग्लोब ट्रॉटर इवेंट रखा गया, जिसमें तगड़ा धमाल देखने को मिला।

फर्स्ट लुक महेश बाबू की झलक के दीवाने हुए प्रशंसक कई महीनों की इंतजार के बाद महेश बाबू, राजामौली और प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद के रोमोजी फिल्म सिटी में अपनी फिल्म का पहला धमाकेदार लुक पेश किया। स्क्रीन पर फिल्म का नाम 'वाराणसी' लिखा दिखाई देता है। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि फिल्म का नाम 'ग्लोब ट्रॉटर' नहीं है। पहले पोस्टर में महेश को बैल पर सवारी करते देखा गया है। फिल्म की पहली झलक ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

भूख फिल्म काे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने को लालायित राजामौली ये इवेंट हैदराबाद से लाइव स्ट्रीम हुआ। OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर पूरी दुनिया इसे लाइव देख सकेगी। ये पहली बार है, जब किसी भारतीय फिल्म के लिए इस तरह के लाइव इवेंट का आयोजन हुआ हो। वैसे भी एसएस राजामौली बखूबी जानते हैं कि भौकाल कैसे बनाना है, क्योंकि भौकाल बनेगा तो माल बिकेगा। उनकी फिल्म 'RRR' की धमाकेदार सफलता के बाद भारतीय फिल्मों को पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से खूब ध्यान और प्यार मिल रहा है।