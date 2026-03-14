'उस्ताद भगत सिंह' का ट्रेलर रिलीज, पवन कल्याण ने लगाया एक्शन और स्वैग का जबरदस्त तड़का

लेखन नेहा शर्मा 07:05 pm Mar 14, 202607:05 pm

क्या है खबर?

पावर स्टार पवन कल्याण एक बार फिर अपने पुराने तेवर और जबरदस्त स्वैग के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो पूरी तरह से मास-कमर्शियल तत्वों, दमदार डायलॉग्स और हाई-वोल्टेज एक्शन से लबरेज है। ट्रेलर को देखकर साफ है कि पवन कल्याण इस बार पूरी फॉर्म में हैं और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।