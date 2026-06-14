सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि क्या है? बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया 

यादें

श्वेता ने यूं किया भाई की यादों को ताजा

श्वेता लिखती हैं, 'जब आज मैं भाई को याद करती हं, तो ये नहीं सोचती कि वो हमें कैसे छोड़कर गए, बल्कि सोचती हूं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। उनकी बच्चों जैसी उत्सुकता याद आती है, जिंदगी को लेकर उनका कभी न खत्म होने वाला लगाव, तारे, ब्रह्मांड व इंसानी दिमाग के रहस्यों को जानने की उनकी ललक याद आती है। उनके उस साफ दिल की याद आती है, जो बिना किसी भेदभाव के सबका सम्मान करता था।'