मेटा चीन में स्थित मैनस के साथ परिचालन तौर पर अलग हो गई है

क्यों मेटा कर रही चीन में मैनस के साथ डील रद्द?

क्या है खबर?

मेटा ने मैनस के साथ 2 अरब डॉलर (190 अरब रुपये) के सौदे को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत, चीन के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप से परिचालन तौर पर अलग होने का काम पूरा किया जा रहा है और दोनों के बीच डाटा शेयरिंग भी रोक दी गई। यह कदम बीजिंग की ओर से लगभग 2 महीने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कंपनियों को अलग करने के आदेश के तहत उठाया गया है।