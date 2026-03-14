'धुरंधर 2' का महा-धमाका, साल के सबसे भव्य म्यूजिक लॉन्च में उमड़ेगी हजारों प्रशंसकों की भीड़

कार्यक्रम

फैंस के लिए मुंबई में भव्य इवेंट की तैयारी

'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। एडवांस बुकिंग के जबरदस्त आंकड़ों ने पहले ही साबित कर दिया है कि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए मुंबई के नेस्को में एक भव्य म्यूजिक एल्बम लॉन्च इवेंट की योजना बनाई है, जिसमें 2,500 से 3,000 प्रशंसकों के शामिल होने की उम्मीद है।