'धुरंधर 2' का महा-धमाका, साल के सबसे भव्य म्यूजिक लॉन्च में उमड़ेगी हजारों प्रशंसकों की भीड़
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के निर्माता एक ऐसा म्यूजिक लॉन्च करने की तैयारी में है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मुंबई के नेस्को (NESCO) में होने वाले इस भव्य इवेंट में करीब 2,500 से 3,000 फैंस के जुटने की उम्मीद है। ये म्यूजिक लॉन्च न सिर्फ फिल्म के गानों का आगाज होगा, बल्कि इसके जरिए प्रशंसकों को भी अपनी पसंदीदा स्टारकास्ट को करीब से देखने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।
कार्यक्रम
फैंस के लिए मुंबई में भव्य इवेंट की तैयारी
'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज में अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। एडवांस बुकिंग के जबरदस्त आंकड़ों ने पहले ही साबित कर दिया है कि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए मुंबई के नेस्को में एक भव्य म्यूजिक एल्बम लॉन्च इवेंट की योजना बनाई है, जिसमें 2,500 से 3,000 प्रशंसकों के शामिल होने की उम्मीद है।
प्रस्तुति
स्पॉटिफाई पेश करेगा 'धुरंधर: द रिवेंज' का म्यूजिक इवेंट
म्यूजिक लॉन्च 17 मार्च को मुंबई के गोरेगांव स्थित विशाल नेस्को (NESCO) सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। इस म्यूजिक लॉन्च को म्यूजिक स्ट्रीमिंग दिग्गज 'स्पॉटिफाई' द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। वेन्यू (NESCO) से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ये एक ऐसा इवेंट होगा, जिसे मिस करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रशंसकों के बीच गानों को पहली बार लाइव परफॉर्म किया जा सकता है। 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज हो रही है।