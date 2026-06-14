श्रीलंका ने दूसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया (तस्वीर: एक्स/OfficialSLC)

श्रीलंका ने दूसरे टी-20 में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी

लेखन अंकित पसबोला 09:47 am Jun 14, 202609:47 am

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 37 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल की। किंग्स्टन में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194/6 का स्कोर बनाया, जिसमें कामिल मिशारा (61) और दासुन शनाका (58) ने अर्धशतक लगाए। जवाब में मेजबान टीम 157 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।