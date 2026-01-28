'द ब्लफ' से 'कोहरा 2' तक, फरवरी में OTT पर आने वाली हैं ये फिल्में-सीरीज

OTT लवर्स के लिए फरवरी, 2026 काफी खास होने वाला है क्योंकि एक्शन, क्राइम-सस्पेंस से भरपूर कई वेब सीरीज और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा को पहली बार स्क्रीन पर तलवारबाजी करते देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर, नेटफ्लिक्स अपनी चर्चित सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन लाया है। चलिए एक नजर डालते हैं सभी बहुप्रतीक्षित फिल्मों और वेब सीरीज पर जो फरवरी में रिलीज होने वाली हैं।

#1 & #2 'द लिंकन लॉयर सीजन 4' और 'कोहरा सीजन 2' नेटफ्लिक्स की कानूनी-ड्रामा वेब सीरीज 'द लिंकन लॉयर' चौथे सीजन के साथ वापसी कर रही है। पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी, नया सीजन वहीं से आगे बढ़ेगा। इस बार मिकी हॉलर (मैनुअल गार्सिया-रुल्फो) खुद मुकदमे का सामना कर रहे हैं। यह सीरीज 5 फरवरी स्ट्रीम होगी। बरुण सोबती की क्राइम-ड्रामा सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। मोना सिंह भी सीरीज का हिस्सा हैं कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर के किरदार में दिखाई देंगी।

#3 & #4 'द नाइट एजेंट सीजन 3' और 'पैराडाइज सीजन 2' 19 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर 'द नाइट एजेंट सीजन 3' दस्तक देगी। इस बार कहानी पीटर सदरलैंड (गैब्रियल बासो) के अगले मिशन पर केंद्रित होगी जो उन्हें वाशिंगटन, मैक्सिको सिटी, इस्तांबुल, न्यूयॉर्क और डोमिनिकन रिपब्लिक सहित दुनियाभर का भ्रमण कराएगी। जियोहॉटस्टार पर 'पैराडाइज सीजन 2' 23 फरवरी को आने के लिए तैयार है। इसकी कहानी अहम मोड़ी लेगी जिसमें स्टर्लिंग के. ब्राउन का किरदार जेवियर बंकर छोड़कर अपनी पत्नी टेरी (एनूका ओकुमा) और बच्चों की तलाश में निकलता है।

