काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो का ट्रेलर हुआ रिलीज, मेहमानों की सूची आई सामने

लेखन दीक्षा शर्मा 02:37 pm Sep 15, 202502:37 pm

क्या है खबर?

काजोल और ट्विंकल खन्ना की मेजबानी वाले टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों इस शो का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब निर्माताओं ने 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ट्रेलर जारी कर दिया है। इसी के साथ इस टॉक शो के मेहमानों की सूची भी सामने आ गई है। आइए जानें आप यह शो कब और कहां देख सकते हैं।