काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो का ट्रेलर हुआ रिलीज, मेहमानों की सूची आई सामने
क्या है खबर?
काजोल और ट्विंकल खन्ना की मेजबानी वाले टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों इस शो का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब निर्माताओं ने 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ट्रेलर जारी कर दिया है। इसी के साथ इस टॉक शो के मेहमानों की सूची भी सामने आ गई है। आइए जानें आप यह शो कब और कहां देख सकते हैं।
ट्रेलर
ट्रेलर में दिख रहे ये कलाकार
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के ट्रेलर में कई आगामी मेहमानों की झलक दिख रही है। इसमें सलमान खान और आमिर खान बतौर मेहमान नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका कॉमेडी अंदाज दिख रहा है। ट्रेलर में गोविंदा, चंकी पांडे, वरुण धवन, विक्की कौशल और कृति सैनन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट जैसे कलाकार बतौर मेहमान दिख रहे हैं। टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का प्रीमियर 25 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
no scripts, no filter, they’re just having Two Much fun ✨#TwoMuchOnPrime, New Talk Show, Sept 25@Banijayasia @mrsfunnybones @itsKajolD @deepak30000 @NegiR @BalanGirish @jahnvio #MrinaliniJain #ShyamRathi pic.twitter.com/9zWi9HYzwh— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 15, 2025