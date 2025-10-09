अक्षय कुमार के नाम का टैटू कभी नहीं बनवाने वाली ट्विंकल खन्ना, खुद बताई वजह
क्या है खबर?
अक्षय कुमार और सैफ अली खान अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचे। शो के दौरान काजोल और ट्विंकल खन्ना ने दोनों की निजी और कामकाजी जिंदगी से जुड़े कई राज निकलवाए। बातों ही बातों में अक्षय ने अपने शरीर पर गुदवाए टैटू का जिक्र किया। तभी उनकी पत्नी ट्विंकल ने कहा कि वो कभी भी अभिनेता के नाम का टैटू नहीं बनवाएंगी। ट्विंकल ने ऐसा नहीं करने का कारण भी बताया है।
वजह
अक्षय के नाम का टैटू इसलिए नहीं चाहतीं बनवाना
दरअसल, अक्षय ने अपने शरीर पर पत्नी ट्विंकल, दोनों बच्चों आरव और नितारा के नाम का टैटू गुदवाया है। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो ट्विंकल ने कहा कि वह अक्षय के नाम का टैटू कभी नहीं बनवाएंगी। इस पर काजोल ने अक्षय को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तभी ट्विंकल ने मजाक में कहा, "जिंदगी में कुछ स्थायी नहीं होता। टैटू होते हैं, लेकिन शादी नहीं। मुझे टैटू नहीं चाहिए, क्या पता बाद में इसे बदलवाना पड़े।"
शो
काजोल और ट्विंकल के शो में आ चुके ये सितारे
बता दें कि काजोल और ट्विंकल का चैट शो 'टू मच' 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर शुरू हुआ था, जो हर गुरुवार को स्ट्रीम होता है। पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान आए थे। दूसरे एपिसोड में वरुण धवन और आलिया भट्ट नजर आए। अक्षय और सैफ वाला एपिसोड 9 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। निर्माताओं ने शो का प्रोमो पहले ही जारी कर दिया है। प्रशंसक भी इस एपिसोड को देखने के लिए उत्साहित हैं।