अक्षय कुमार के नाम का टैटू कभी नहीं बनवाने वाली ट्विंकल खन्ना, खुद बताई वजह

वजह

अक्षय के नाम का टैटू इसलिए नहीं चाहतीं बनवाना

दरअसल, अक्षय ने अपने शरीर पर पत्नी ट्विंकल, दोनों बच्चों आरव और नितारा के नाम का टैटू गुदवाया है। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो ट्विंकल ने कहा कि वह अक्षय के नाम का टैटू कभी नहीं बनवाएंगी। इस पर काजोल ने अक्षय को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तभी ट्विंकल ने मजाक में कहा, "जिंदगी में कुछ स्थायी नहीं होता। टैटू होते हैं, लेकिन शादी नहीं। मुझे टैटू नहीं चाहिए, क्या पता बाद में इसे बदलवाना पड़े।"