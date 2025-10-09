'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@karanjohar)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई में भारी गिरावट, बजट निकालना भी हुआ मुश्किल

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am Oct 09, 202510:52 am

क्या है खबर?

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष जारी है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हैरानी की बात है कि 1 हफ्ते में ही कारोबार में भारी गिरावट आ गई है। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अपना बजट तक नहीं वसूल सकी है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के 7वें दिन की रिपोर्ट आ गई है।