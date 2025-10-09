'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई में भारी गिरावट, बजट निकालना भी हुआ मुश्किल
क्या है खबर?
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष जारी है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हैरानी की बात है कि 1 हफ्ते में ही कारोबार में भारी गिरावट आ गई है। 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अपना बजट तक नहीं वसूल सकी है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के 7वें दिन की रिपोर्ट आ गई है।
कारोबार
हर दिन कमाई में हो रही तगड़ी गिरावट
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसने छठे दिन 3.25 करोड़, पांचवें दिन 3.25 करोड़, चौथे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 7.5 करोड़, दूसरे दिन 5.5 करोड़ और पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वरुण की फिल्म का कुल कलेक्शन 38.75 कराेड़ रुपये हुआ है। बजट निकालने के लिए फिल्म को अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी।
कास्ट
फिल्म में ये सितारे भी आए हैं नजर
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं। फिल्म की कहानी प्यार और धोखे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें कॉमेडी का तगड़ा भी जोरदार लगाया गया है। फिल्म के गाने भी काफी शानदार हैं। खासतौर पर खेसारी लाल यादव का गाना 'पनवाड़ी' और सोनू निगम की आवाज में 'बिजुरिया' लोगाें को काफी पसंद आ रहा है।