इन सितारों ने रिश्ते में आकर भी शादी से बनाए रखी दूरी, सालों बाद लिए सात-फेरे

टीवी की मशहूर अभिनेत्री अश्लेषा सावंत आखिरकार शादी के बंधन में बंध गई हैं। 41 साल की उम्र में उन्होंने अभिनेता संदीप बसवाना संग वृंदावन के एक मंदिर में सात-फेरे लिए, जिसकी तस्वीरें उन्हाेंने खुद सोशल मीडिया पर साझा कीं। अश्लेषा और संदीप पिछले करीब 23 साल से लिव-इन में रह रहे थे। अश्लेषा की तरह ही टीवी की दुनिया के कई सितारे हैं, जो बिना शादी एक छत के नीचे रहे। फिर कई साल बाद उन्होंने शादी रचाई।

#1 हिना खान और रॉकी जायसवाल टीवी अभिनेत्री हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ जून 2025 में गुपचुप शादी रचाई थी। इससे पहले दोनों ने करीब 13 साल तक एक-दूसरे को डेट किया। दोनों सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2025 में उन्होंने आखिरकार खुद को शादी के बंधन में बांध लिया। बता दें कि हिना और रॉकी की पहली मुलाकात टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर हुई थी। रॉकी, शो के साथ बतौर सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर जुड़े थे।

#2 सुरभि चंदना और करण शर्मा टीवी अभिनेत्री सुरभि चंदना भी उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने कई साल तक डेटिंग के बाद शादी रचाई है। अभिनेत्री ने अपने लंबे समय तक साथी रहे करण शर्मा के साथ पिछले साल 2024 में आलीशान शादी रचाई थी। मीडिया रिर्पोट्स की मानें तो सुरभि और करण ने 2010 से डेटिंग शुरू की थी। करीब 13 साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने शादी का रास्ता चुना था, जिससे उनके प्रशंसक भी काफी खुश थे।