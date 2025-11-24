क्या आप धर्मेंद्र के सभी 6 बच्चों के बारे में जानते हैं?

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने 24 नवंबर को हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पीछे छूट गई उनकी दमदार अदाकारी, बेहतरीन फिल्में, करोड़ों की संपत्ति और उनका पूरा परिवार। धर्मेंद्र के दो बेटों और अभिनेताओं, सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं? आइए उनके बारे में जानें।

परिवार धर्मेंद्र ने की दो शादियां धर्मेंद्र ने फिल्मों में आने से पहले 1954 में प्रकाश कौर से शादी की, उस समय धर्मेंद्र की उम्र केवल 19 साल थी। इस जोड़ी के चार बच्चे हैं, दो बेटे और दो बेटियां। फिर 1980 में धर्मेंद्र ने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की। उनका रिश्ता बहुत ज्यादा विवादों में रहा था क्योंकि उस समय धर्मेंद्र कानूनी तौर पर प्रकाश कौर से शादीशुदा थे। धर्मेंद्र और हेमा की दो बेटियां हैं।

धर्मेंद्र-प्रकाश क्या करते हैं धर्मेंद्र-प्रकाश के बच्चे? धर्मेंद्र-प्रकाश के सबसे बड़े बेटे अभिनेता और राजनेता सनी देओल हैं। उनकी शादी पूजा देओल से हुई है और उनके दो बेटे करण देओल और राजवीर देओल अभिनेता हैं। धर्मेंद्र-प्रकाश के छोटे बेटे बॉबी देओल की शादी तान्या आहूजा से हुई है। उनके भी दो बेटे आर्यमन देओल और धरम देओल हैं। धर्मेंद्र-प्रकाश की दोनों बेटियां, विजयता देओल और अजीता देओल फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। अजीता अमेरिका में रहती हैं।

धर्मेंद्र-हेमा धर्मेंद्र-हेमा की दोनों बेटियों के बारे में जानें धर्मेंद्र और हेमा की बड़ी बेटी और अभिनेत्री ईशा देओल को 'युवा', 'नो एंट्री' और 'धूम' जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। उनकी शादी बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी और उनकी दो बेटियां, राध्या और मिराया तख्तानी हैं। 2024 में दोनों का तलाक हो गया था। धर्मेंद्र-हेमा की दूसरी बेटी अहाना देओल एक क्लासिकल डांसर और उद्यमी हैं। उनकी शादी वैभव वोहरा से हुई है। उनकी दो बेटियां, एस्ट्राया और एडिया और एक बेटा डेरियन वोहरा है।