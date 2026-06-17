संचिता उगले की दुखद मौत पर पिता और चाचा ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात

इन टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं संचिता

संचिता ने 'कुमकुम भाग्य', 'वागले की दुनिया' और 'दिलवाली दुल्हन ले जाएगी' जैसे मशहूर टीवी शोज में काम करके अपनी पहचान बनाई थी।

इसके अलावा, वह फिल्म 'छवा' में तारा रानी के बचपन का किरदार भी निभा चुकी थीं। सार्वम कुलकर्णी, जिन्होंने संचिता के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि संचिता बहुत मेहनती थीं और हमेशा दूसरों का साथ देती थीं।

वे न सिर्फ दूसरों की जीत पर खुशी मनाती थीं, बल्कि खुद भी अपने सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थीं।