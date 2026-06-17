संचिता उगले की दुखद मौत पर पिता और चाचा ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात
टीवी की दुनिया इस खबर से सदमे में है। महज 30 साल की उम्र में अभिनेत्री संचिता उगले ने आत्महत्या कर ली है।
उनके पिता ने बताया कि संचिता अक्सर उदास रहती थीं और मानसिक रूप से काफी जूझ रही थीं।
वहीं, उनके चाचा ने इस बात से असहमति जताते हुए कहा कि संचिता सिर्फ काम की वजह से थकी हुई थीं और उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती थी।
इन टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं संचिता
संचिता ने 'कुमकुम भाग्य', 'वागले की दुनिया' और 'दिलवाली दुल्हन ले जाएगी' जैसे मशहूर टीवी शोज में काम करके अपनी पहचान बनाई थी।
इसके अलावा, वह फिल्म 'छवा' में तारा रानी के बचपन का किरदार भी निभा चुकी थीं। सार्वम कुलकर्णी, जिन्होंने संचिता के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि संचिता बहुत मेहनती थीं और हमेशा दूसरों का साथ देती थीं।
वे न सिर्फ दूसरों की जीत पर खुशी मनाती थीं, बल्कि खुद भी अपने सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थीं।