तुषार कपूर ने पिता के स्वास्थ पर अपडेट दिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tusshark89)

जरीन खान की प्रार्थना सभा में गिरे थे जितेंद्र, अब बेटे तुषार कपूर ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 01:03 pm Nov 11, 202501:03 pm

क्या है खबर?

अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। दिग्गज अभिनेता जितेंद्र भी इस सभा का हिस्सा बने थे। कैमरे की नजरें उस वक्त अभिनेता पर टिक गईं, जब समारोह स्थल में प्रवेश करते समय वह अपना संतुलन खो बैठे, और जोर से गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने अभिनेता को उठाते हुए उनकी मदद की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब तुषार कपूर ने इसपर प्रतिक्रिया दी है।