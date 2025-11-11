LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / जरीन खान की प्रार्थना सभा में गिरे थे जितेंद्र, अब बेटे तुषार कपूर ने दी प्रतिक्रिया 
तुषार कपूर ने पिता के स्वास्थ पर अपडेट दिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tusshark89)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 11, 2025
01:03 pm
अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंची। दिग्गज अभिनेता जितेंद्र भी इस सभा का हिस्सा बने थे। कैमरे की नजरें उस वक्त अभिनेता पर टिक गईं, जब समारोह स्थल में प्रवेश करते समय वह अपना संतुलन खो बैठे, और जोर से गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने अभिनेता को उठाते हुए उनकी मदद की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब तुषार कपूर ने इसपर प्रतिक्रिया दी है।

तुषार ने पिता के गिरने पर दी प्रतिक्रिया

बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में तुषार ने कहा, "वह बिल्कुल ठीक हैं।" अभिनेता ने 83 वर्षीय पिता के प्रशंसकों को आश्वत करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह सिर्फ मामूली सी गिरवाट थी। उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर जितेंद्र का गिरने वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसे देखने के बाद प्रशंसक परेशान हो गए थे। हालांकि वीडियो में अभिनेता को मौके पर उठकर खुद को संभालते हुए देखा गया था।

यहां देखिए वीडियो 