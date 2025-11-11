विक्की कौशल ने 'महावतार' के लिए छोड़ा मांस-मदिरा? अमर कौशिक ने बताया सच 

विक्की कौशल ने 'महावतार' के लिए छोड़ा मांस-मदिरा? अमर कौशिक ने बताया सच
क्या है खबर?
विक्की कौशल को फिल्म 'छावा' के लिए खूब प्रसिद्धी मिली। अब मैडॉक फिल्म्स के साथ उनकी दूसरी फिल्म 'महावतार' चर्चा में है। इस फिल्म में अभिनेता भगवान परशुराम का किरदार निभाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि विक्की ने इस किरदार के लिए मांसाहारी खाने और शराब से दूरी बना ली है। जाहिर है कि रणबीर कपूर ने आगामी फिल्म 'रामायण' के लिए ऐसा कदम उठाया था। अब निर्देशक अमर कौशिक ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।
बयान
निर्देशक ने अफवाहों को किया खारिज
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में निर्देशक अमर ने कहा, "मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि कहां से कुछ भी चीज निकलती है। कृपया भाइयों बंद करो। जब हम बोलें, तभी उसका विश्वास करो।" अमर द्वारा अफवाहों को खारिज करने के बाद प्रशंसकों ने मान लिया है कि विक्की से जुड़ी यह खबरें पूरी तरह से बेतुकी थीं। लोगों का कहना है कि 'महावतार' के लिए अभिनेता को वजन बढ़ाना है, तो वह खुद को सीमित नहीं रखेंगे।
निजी जिंदगी
पिता बन चुके हैं विक्की
बता दें कि विक्की ने हाल ही में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। कैटरीना कैफ ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी को दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साझा किया था। विक्की और कैटरीना ने साल 2021 में शादी रचाई थी। काम की बात करें तो विक्की फिलहाल 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर और आलिया भट्ट भी हैं।