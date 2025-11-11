विक्की कौशल के नॉनवेज खाना छोड़ने की खबरों पर अमर कौशिक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vickykaushal09)

विक्की कौशल ने 'महावतार' के लिए छोड़ा मांस-मदिरा? अमर कौशिक ने बताया सच

लेखन ज्योति सिंह 12:25 pm Nov 11, 202512:25 pm

क्या है खबर?

विक्की कौशल को फिल्म 'छावा' के लिए खूब प्रसिद्धी मिली। अब मैडॉक फिल्म्स के साथ उनकी दूसरी फिल्म 'महावतार' चर्चा में है। इस फिल्म में अभिनेता भगवान परशुराम का किरदार निभाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि विक्की ने इस किरदार के लिए मांसाहारी खाने और शराब से दूरी बना ली है। जाहिर है कि रणबीर कपूर ने आगामी फिल्म 'रामायण' के लिए ऐसा कदम उठाया था। अब निर्देशक अमर कौशिक ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।