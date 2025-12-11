'तू मेरी मैं तेरा...' रिलीज से पहले ट्रेलर रिलीज पर माहौल बनाएंगे निर्माता, आई ये जानकारी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तू मेरी मैं तेरा...' का ट्रेलर इसी हफ्ते आ सकता है। सूत्र ने बताया, "फिल्म की टीम सोमवार, 15 दिसंबर को ट्रेलर लॉन्च करने की योजना बना रही है। तारीख लगभग तय है, लेकिन आखिरी फैसला जल्द लिया जाएगा।" सूत्र ने आगे कहा कि निर्माता ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में भव्य कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। कार्तिक-अनन्या के अलावा, निर्देशक समीर विद्वान्स, करण जौहर, अन्य टीम के साथी शामिल हाे सकते हैं।

फिल्म

'तू मेरी मैं तेरा...' के बारे में

कार्तिक और अनन्या की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में कार्तिक ने बताया था कि उनकी फिल्म हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें नई जेनरेशन के साथ, 90 के दशक का तड़का भी देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों और टीजर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म सिनेमाघरों में कैसा प्रदर्शन करती है।