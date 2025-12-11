सलमान खान की याचिका पर आया फैसला

सलमान खान के निजी अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला, दिए ये निर्देश

लेखन ज्योति सिंह 02:08 pm Dec 11, 202502:08 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपने निजी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे। उनकी शिकायत है कि बिना अनुमति उनका नाम, चेहरा और पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। सलमान की याचिका पर कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 3 दिन के भीतर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि सलमान ने एक दिन पहले यह कदम उठाया था।