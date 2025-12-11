सलमान खान के निजी अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आया फैसला, दिए ये निर्देश
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपने निजी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे। उनकी शिकायत है कि बिना अनुमति उनका नाम, चेहरा और पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। सलमान की याचिका पर कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 3 दिन के भीतर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि सलमान ने एक दिन पहले यह कदम उठाया था।
फैसला
सलमान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान द्वारा निजी अधिकारों की सुरक्षा वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई की है। कोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत का जवाब देने और 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में विस्तृत अस्थायी आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही अभिनेता अक्षय कुमार ने निजी अधिकारों को लेकर कोर्ट का रुख किया था।
मांग
सलमान ने याचिका में की थी ये मांग
सलमान ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि उनका नाम, चेहरा और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति न किया जाए। उनकी मांग की थी कि उनके व्यक्तित्व और लोकप्रियता का अन्य के द्वारा गलत फायदा न उठाया जा सके। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इस सूची में अब सलमान का नाम भी शामिल हो गया है।