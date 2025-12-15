'तू मेरी मैं तेरा...' के दूसरे गाने में कार्तिक आर्यन का टूटा दिल, यूट्यूब पर जारी
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के जरिए फिल्मी पर्दे पर रोमांस का तड़का लगाने आ रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे मुख्य किरदार में नजर आएंगी। निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल टैक कुछ दिन पहले जारी किया था, जिसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरा गाना 'तेनु ज्यादा मोहब्बत' जारी किया गया है, जो दिल टूट आशिकाें के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगा।
'तेनु ज्यादा मोहब्बत' कर देगा भावुक
'तेनु ज्यादा मोहब्बत' गाने को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है, जिसे पंजाबी गायक तलविंदर सिंह सिद्धू ने आवाज दी है। गाने में कार्तिक भावुक और शराब के नशे में डूबे नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म के किसी हिस्से में उनका दिल बुरी तरह टूटा है। इस आगामी फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
This part hits different 🤌#TenuZyadaMohabbat - SONG OUT NOW.— Dharma Productions (@DharmaMovies) December 15, 2025
🔗 - https://t.co/kG12GRqokJ#TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri in cinemas 25 Dec. pic.twitter.com/XqH54YNFgv