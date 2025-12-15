'तू मेरी मैं तेरा...' के दूसरे गाने में कार्तिक आर्यन का टूटा दिल, यूट्यूब पर जारी

गाना

'तेनु ज्यादा मोहब्बत' कर देगा भावुक

'तेनु ज्यादा मोहब्बत' गाने को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है, जिसे पंजाबी गायक तलविंदर सिंह सिद्धू ने आवाज दी है। गाने में कार्तिक भावुक और शराब के नशे में डूबे नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म के किसी हिस्से में उनका दिल बुरी तरह टूटा है। इस आगामी फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।