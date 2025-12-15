LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / सोहेल खान ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर माफी? बोले- आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा
सोहेल खान ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर माफी? बोले- आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा
सोहेल खान ने ऐसा क्या किया, जो मांगनी पड़ी माफी?

सोहेल खान ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर माफी? बोले- आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा

लेखन नेहा शर्मा
Dec 15, 2025
12:24 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के भाई सोहेल खान एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद सोहेल ने माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की और सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी कर दी। क्या पोस्ट किया सोहेल ने, आइए जानते हैं।

पोस्ट

सोहेल ने ट्रैफिक पुलिस से मांगी माफी

सोहेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चलाकर गलती की। उन्होंने बताया कि कभी-कभार हेलमेट न पहनने की वजह उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया (घुटन) होता है, लेकिन ये बहाना नहीं बनता। उन्होंने बताया कि बाइक चलाना उनका शौक और जुनून है, इसलिए वो धीमी स्पीड में रात को जब ट्रैफिक कम होता है, तब बाइक चलाते हैं। सोहेल ने ट्रैफिक पुलिस से माफी मांगी। उन्होंने भरोसा दिया कि आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे।

ट्विटर पोस्ट

सोहेल खान का वीडियो वायरल

Advertisement

एहतियात

सोहेल बोले- पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना

सोहेल ने लिखा, 'मैं सड़क यातायात प्राधिकरण से दिल से माफी मांगता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि अब से मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं सभी बाइक चलाने वालों को सलाम करता हूं, जो असुविधा के बावजूद हर समय हेलमेट पहने रखते हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। एक बार फिर मैं माफी मांगता हूं।' सोहेल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है।

Advertisement

ट्रोलिंग

वीडियो देख भड़क गए लोग

सोहेल का बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'इनके लिए कोई नियम नहीं।' एक कमेंट है, 'नियम-कायदे सबके लिए एक जैसे होने चाहिए।' एक ने लिखा, 'एक्टर है तो क्या, कुछ भी कर सकता है।' सोहेल बांद्रा इलाके में बाइक चलाते दिखे थे, जिसके लिए लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। विवाद बढ़ता देख सोहेल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।

करियर

पिछली बार इस फिल्म में दिखे थे सोहेल

सोहेल का फिल्मी करियर अभिनय, निर्देशन और प्रोडक्शन तीनों ही मोर्चों पर फैला रहा है। सलमान के छोटे भाई होने के बावजूद सोहेल ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पाया, जो उनके भाई सलमान को हासिल हुआ। सोहेल आखिरी बार साल 2025 में तेलुगु फिल्म 'अर्जुन: सन ऑफ वैजयंती' में नजर आए थे। सई मांजरेकर भी इसका हिस्सा थीं। इस फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं।

Advertisement