सोहेल खान ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर माफी? बोले- आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा

सलमान खान के भाई सोहेल खान एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद सोहेल ने माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की और सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी कर दी। क्या पोस्ट किया सोहेल ने, आइए जानते हैं।

पोस्ट सोहेल ने ट्रैफिक पुलिस से मांगी माफी सोहेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चलाकर गलती की। उन्होंने बताया कि कभी-कभार हेलमेट न पहनने की वजह उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया (घुटन) होता है, लेकिन ये बहाना नहीं बनता। उन्होंने बताया कि बाइक चलाना उनका शौक और जुनून है, इसलिए वो धीमी स्पीड में रात को जब ट्रैफिक कम होता है, तब बाइक चलाते हैं। सोहेल ने ट्रैफिक पुलिस से माफी मांगी। उन्होंने भरोसा दिया कि आगे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे।

ट्विटर पोस्ट सोहेल खान का वीडियो वायरल Salman Khan’s brother Sohail Khan was spotted riding a bike without a helmet. When a cameraman abused him, it led to a heated moment on the road.#SohailKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/GcTKlX5Y0j — BurnUnitX (@BurnUnitX) December 14, 2025

एहतियात सोहेल बोले- पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना सोहेल ने लिखा, 'मैं सड़क यातायात प्राधिकरण से दिल से माफी मांगता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि अब से मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं सभी बाइक चलाने वालों को सलाम करता हूं, जो असुविधा के बावजूद हर समय हेलमेट पहने रखते हैं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। एक बार फिर मैं माफी मांगता हूं।' सोहेल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है।

ट्रोलिंग वीडियो देख भड़क गए लोग सोहेल का बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'इनके लिए कोई नियम नहीं।' एक कमेंट है, 'नियम-कायदे सबके लिए एक जैसे होने चाहिए।' एक ने लिखा, 'एक्टर है तो क्या, कुछ भी कर सकता है।' सोहेल बांद्रा इलाके में बाइक चलाते दिखे थे, जिसके लिए लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। विवाद बढ़ता देख सोहेल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।